السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين في مركز أخميم بسوهاج

حادث مروري
حادث مروري
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أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر وقوع حادث سير في مركز أخميم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى، تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيًا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس وحدة المباحث بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى بين سيارة نقل وسيارة ملاكى نتج عن الحادث إصابة هند. ح. ع 34 سنة بجرح قطعى بفروة الرأس، وإصابة أحمد. ح. م 7 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم ومحمد. حم 5 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم.

تم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره من على الطريق وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق.

 

الطريق الصحراوي مستشفى سوهاج محافظة سوهاج مدير امن سوهاج تصادم سيارتين غرفة عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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