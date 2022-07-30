يبحث أصحاب المعاشات الذي يزيد عددهم عن 10 مليون شخص عن زيادة المعاشات التي تكون كل عام في شهر يوليو وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة المعاشات سنويًا، حيث نصت المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148، على أن تتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، كما نصت على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة زيادة المعاشات منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

الاستعلام عن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

بدأ بحث المواطنين عن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022، ولكن لا توجد أي زيادة في المعاشات هذا العام حيث تم بالفعل زيادة المعاشات لهذا العام.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض إنه تم صرف زيادة المعاشات 2022، في شهر أبريل الماضي بدلا من صرفها في يوليو 2022.

وجاء صرف زيادة المعاشات مسبقًا بقرار استثنائي بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم، وستتم زيادة المعاشات في موعدها من شهر يوليو 2023.

موعد صرف معاشات أغسطس

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف معاشات شهر أغسطس المقبل بدءًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 أغسطس بتكلفة شهرية تتخطى المليار و500 مليون جنيه، وتستمر لعدة أيام.

وتصرف التأمينات الاجتماعية المعاشات لـ نحو 10 مليون و825 ألف و163 مواطن فيما بلغ عدد المؤمن عليهم أكثر من 14 مليون و159 ألف مواطن.

منافذ صرف معاشات أغسطس

وبلغ عدد منافذ صرف المعاشات نحو 18 ألف و875 منفذ، مُوزعين على كافة محافظات مصر، ويستطيع أصحاب المعاشات صرفها من أي منفذ، فيما وصل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 359 ألف و242 مواطنًا، ويتم صرف المعاشات من منافذ شركة فوري، ويتم ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM، مكاتب البريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، بنوك القرى، والبنوك التجارية، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.