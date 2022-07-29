موعد صرف مرتبات أغسطس 2022 للعاملين بالدولة

تصدرت "مرتبات أغسطس" عمليات البحث على محرك البحث "جوجل"، حيث يبحث الموظفون العاملون في الدولة عن موعد صرف مرتبات أغسطس.

وتوضح "الدستور" موعد صرف مرتبات أغسطس 2022، وفق ما أعلنته وزارة المالية في الكتاب الدوري الخاص بها، كالتالي:

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2022

قالت وزارة المالية إن صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للموظفين العاملين في الدولة من المقرر أن تبدأ يوم 24 أغسطس المقبل، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 30 من نفس الشهر، بينما اختلف في الأمر موعد صرف الوزارات والهيئات المختلفة، كالتالي:

الهيئات والوزارات

وفي بيانٍ لوزارة المالية، أكدت أنه ستتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، حيث إنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، مؤكدة أن الوزارة تحاول من خلال مواعيد صرف مرتبات أغسطس، تطبيق الإجراءات الاحترازية وتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، في ظل ارتفاع عدد المصابين بكورونا، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس المقبل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022، كما أنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم صرف المرتبات لباقي الجهات المختلفة على مدار أيام 28 و29 و30 من شهر أغسطس من عام 2022.