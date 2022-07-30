السبت 30 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
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حوادث

انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في بحر بلقاس بالدقهلية

جثة
جثة
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لقي شاب مصرعه غرقًا ببحر بلقاس في محافظة الدقهلية، بعدما تمكن من إنقاذ نجل شقيقه من الغرق إلا أنه لم يتمكن من الخروج ‏من المياه ليجرفه التيار.

تقلى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بغرق شاب في مياه بحر بلقاس في منطقة ‏‏"البحر الجديد" بعزبة الساحة الشعبية بمركز بلقاس.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة والتى تمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين ‏أن الجثة لشاب يدعي "سيد إبراهيم " 42 عاما مقيم في عزية جاد بمدينة بلقاس وجرى نقل الجثه إلى ‏مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب المتوفي شاهد نجل شقيقة يغرق فقام بالنزول على الفور المياة وتمكن من انقاذ الطفل، إلا أنه لم ‏يتمكن من الخروج من المياه نتيجة لارتفاع مستوى المياه فجرفه التيار وغرق ولم يتمكن الأهالي من ‏إنقاذه حتى حضرت قوات الإنقاذ النهري وتمكنوا من انتشال الجثة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غرق ببحر بلقاس محافظة الدقهلية إنقاذ نجل شقيقه من الغرق أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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