الجمعة 29 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق مخلفات داخل شركة الغزل والنسيج بحلوان

حريق مخلفات
حريق مخلفات
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فى إخماد حريق نشب فى “هيش” داخل شركة الغزل والنسيج بشارع التحرير بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، دون وقوع  إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة الغزل والنسيج بمدينة حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بـ"هيش" داخل الشركة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قوات الحماية المدنية تول شركة الغزل والنسيج شرطة النجدة الشر غزل ونسيج شارع بشار آية الشركة مدين عمليات الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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