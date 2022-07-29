الجمعة 29 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المرور يعيد الحركة لطبيعتها بطريق المنيا الجديدة عقب حادث سير

حادث سير
حادث سير
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دفعت الإدارة العامة للمرور بالمنيا، بأوناش لموقع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الأوسط المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة لرفع أثار الحادث ويقوم رجال المرور بتسيير الحركة وسحب التكدسات المرورية وإعادة الحركة لطبيعتها.

كان قد أصيب 5 أشخاص، بينهم 4 سيدات، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الأوسط المؤدي إلي مدينة المنيا الجديدة، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنيا الجديدة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام "1536 ن ا ب" ملاكي، و"1726 ن ي د" ميني باص، بالطريق الأوسط الذي يربط بين مدينة المنيا والمنيا الجديدة، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص بينهم سيدات.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائي وبالفحص تبين إصابة كل من: طارق محمود، 56 عاما، سائق، وشقيقته نعيمة، 18 عاما، صباح نادي، 35 عاما، احترام إسماعيل، 47 عاما، وأسماء عبد النبي، 23 عاما، وجميعهم عمال بمصنع للملابس الجاهزة بالمنيا الجديدة، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب التصادم بين السيارتين السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

الإدارة العامة للمرور المنيا حادث تصادم الطريق الأوسط مدينة المنيا الجديدة رجال المرور

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وائل لطفي

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