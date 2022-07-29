قتله صديقه عقب الفرح.. نقل ضحية الغدر إلى مشرحة مستشفى زفتى العام

نقلت سيارة الإسعاف جثة شخص لقي مصرعه في مشاجرة بإحدى القرى بمحافظة الغربية، إلى مشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كفر عنان بوقوع مشاجرة بين شخصين لهما معلومات جنائية لدى القسم، ومصرع أحدهما ويدعي «ا. ل»، وذلك بسبب خلافات بينهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث مركز زفتى إلى محل الواقعة، وتبين وقوع مشاجرة بينهما بعد خروجهما من أحد الأفراح بنطاق المنطقة، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام المتهم بطعن صديقه المجني عليه بواسطة سكين في الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.