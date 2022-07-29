للترفيه عنهم فى الصيف.. 6 نصائح مهمة للآباء والأمهات لسباحة آمنة للأطفال

يصطحب الآباء والأمهات أطفالهم للسباحة في عطلة هذا الصيف، ولذا يجب عليهم تعلم كيفية التعامل مع المخاطر من أجل حماية طفلك خلال التمتع بالترفيه في البحر أو حمام السباحة.

ووفقًا لموقع "the sun"، قالت المسعفة نيكي جوركوتز، ضعي دائمًا طفلك الصغير بألوان زاهية أو متباينة يسهل العثور عليها في حالات الطوارئ، حيث يستغرق الأمر 20 ثانية فقط للغرق نصائح صغيرة كهذه يمكن أن تنقذ الحياة".

وأضافت نيكي، "أردت أن أوضح سبب أهمية لون ملابس السباحة لطفلك، أنظر إلى أي مدى يمكن تفويت هذا بسهولة- للحصول على ألوان زاهية أو متناقضة، هذا يعني الألوان التي قد تتعارض- لذلك يجب أيضًا تجنب المايوه الأزرق، لأن العديد من حمامات السباحة بها بلاط بهذا الظل.

- السقوط في حمام السباحة

يقول الخبراء في "RoSPA"، إن الأطفال الرضع والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للخطر عندما يتعلق الأمر بالغرق، موضحين أن السبب في ذلك هو أنه في كثير من الحالات، يبتعد الأطفال الصغار عن والديهم ويسقطون في حمام سباحة غير خاضع للإشراف.

وأضافوا أن البالغين بحاجة إلى توخي اليقظة عندما يكون الطفل في حمام السباحة أو بالقرب منه، قد تكون هذه أشياء مثل ، إذا كان هناك حواجز إنقاذ وحواجز أمان حول منطقة المسبح.

- عدم تركهم يسبحون بمفردهم

قبل الذهاب في رحلتك يجب عليك أيضًا تعليم الأطفال عدم السباحة بمفردهم مطلقًا، وتوخي الحذر عندما يتعلق الأمر بحجز الفيلات ومنازل العطلات التي لا تحتوي على سياج أمان.

لذا عندما تكون في عطلة تأكد من الإشراف بنشاط على أطفالك بالقرب من المياه واختيار حمامات السباحة المحاطة ببوابات مغلقة.

- ماذا تفعل إذا كان طفلك يغرق؟

1- لا تعرض نفسك للخطر إذا كنت تحاول إنقاذ طفل.

2- عندما يتم إنقاذهم من الماء، يجب عليك إجراء ما يعرف بالمسح الأولي، يتضمن ذلك التحقق مما إذا كانوا مستجيبين ويتنفسون والاتصال برقم الطوارئ، أو الحصول على شخص آخر أثناء بدء الإنعاش القلبي الرئوي.

3- بعد ذلك تحتاج إلى بدء الإنعاش القلبي الرئوي وأوضح الخبراء، ضع الطفل على سطح ثابت وافتح مجرى الهواء، للقيام بذلك ، ضع إحدى يديك على جبهته لإمالة رأسه للخلف واستخدم إصبعين من اليد الأخرى للرفع برفق الذقن، اختر فقط أي عوائق مرئية من الفم والأنف.

4- ثم تحتاج إلى إعطاء خمسة أنفاس أولية للإنقاذ، للقيام بذلك، خذ اليد من الجبهة واضغط على الجزء الناعم من الأنف لإغلاقه واترك فمه ينفتح، مع إمالة رأسه ، خذ نفسًا وضع فمك حول الطفل بثبات، انفخ في فمه لمدة تصل إلى ثانية واحدة حتى يرتفع صدره، ثم أزل فمك وراقب سقوط صدره يُصنف هذا على أنه نفس إنقاذ واحد، إذا لم يرتفع صدره ، فتحقق من فتح مجرى الهواء

5- قبل الانتقال إلى 30 ضغطة على الصدر للقيام بذلك، يقول الخبراء إنه يجب عليك الركوع بجانب الطفل ووضع إحدى يديك في وسط صدره، ثم اضغط على ثلث عمق الصدر وحرر الضغط، كرر 30 مرة بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

6- بعد الانتهاء من الضغط ، قم بعمل نفسين للإنقاذ واستمر في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول مساعدة الطوارئ وتوليها، يجب عليك أيضًا التوقف إذا بدأ الطفل تظهر عليه علامات الحياة ويتنفس بشكل طبيعي مرة أخرى.