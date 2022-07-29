«مصر الرقمية».. أرقام مبشِّرة لمنصة الخدمات الحكومية (خاص)

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة عدد الخدمات الحكومية على بوابة «مصر الرقمية» إلى 250 خدمة في نهاية 2022 لتصل إلى 550 خدمة بنهاية 2023.

وتتيح المنصة نحو 150 خدمة حكومية للمواطنين يمكن الحصول عليها من أي مكان دون تحمل عناء الذهاب إلى الجهات والمصالح الحكومية.

خدمات منصة «مصر الرقمية»

وكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن منصة «مصر الرقمية» شهدت إقبالاً كثيفاً عقب افتتاحها منذ أقل من 3 أسابيع خلال الاحتفالات بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمّ تسجيل نحو 300 ألف مواطن، ليصل إجمالي عدد الحسابات على المنصة إلى نحو 5.3 مليون مواطن.

وأشار «طلعت»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى تقديم نحو 22 مليون معاملة للمواطنين منذ انطلاق المنصة بشكل تجريبي.

وأضاف أن منصة «مصر الرقمية» أُنشِئت بأحدث المعايير والمواصفات التقنية، حيث تتيح للمواطن بياناته وما يطرأ عليها من تحديث.

وتعمل المنصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فبمجرد التسجيل رسمياً تظهر للمواطن بيانات بطاقة التموين وعدد أفراد الأسرة والخدمات التي يتمتع بها من تأمين صحي وخدمات المرور وغيرها.

ولفت إلى أن خدمات التموين تحظى بالنصيب الأكبر من المعاملات التي يجريها المواطنون، إذ تخطت التعاملات عليها نحو 11 مليون معاملة، تليها خدمات التوثيق والشهر العقاري والأحوال المدنية.

وأوضح أن هناك خطة لإتاحة مزيد من الخدمات الجديدة في غضون 3 أشهر.

وأشار إلى إتاحة حزمة من الخدمات الجديدة في مجالات «الزراعة والإسكان والتأمينات الاجتماعية والإفتاء».