الجمعة 29 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري على طريق «السويس-الإسماعيلية»

حادث مروري
حادث مروري
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وقع تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، في وصلة تفاصيل مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق "السويس- الإسماعيلية" والتي أسفرت عن مصرع شخص وإصابة شخصين.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تصادم ميكروباص رقم "ق. ع. س" 2941 مصر مع سيارة نقل رقم "ق. ص. ط 4659" مصر بوصلة أبوسلطان طريق "السويس- الإسماعيلية" دائرة مركز فايد. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع صلاح محمد محمد الجبرى 35 عاما مقيم الخانكة بمحافظة القليوبية، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى فايد التخصصى، وأصيب كلا من مصطفى فاروق محمد 42 عاما مقيم أسيوط مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقله إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية، وفريد شوقى عبدالنعيم 25 عاما مقيم مسطرد القليوبية مصاب كسر مضاعف بالفخد الأيمن اشتباه كسر بالساقين كدمات وجروح وسحجات بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى فايد التخصصى، تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

ميكروباص وزير الداخلية حادث مرورى مدير أمن الاسماعيلية محمود عاشور مساعد وزير الداخلية محافظة الإسماعيلية مصرع شخص

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