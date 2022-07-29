الجمعة 29 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة.. اليوم

سيولة مرورية
سيولة مرورية
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شهد بعض الطرق والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية في حركة السيارات بجميع الشوارع والميادين الرئيسية، وسط انتشار رجال الأمن في الشوارع والميادين.

وتظهر حالة انسيابية في الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وحالة سيولة مرورية على بعض المناطق بالقاهرة، ومنها ميدان التحرير ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض، ومناطق وسط البلد.

وانتظمت حركة المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

وظهر الانسياب المروري في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مُرورية كذلك أعلى مناطق كورنيش النيل، وللمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة زحامًا مروريًا، بالإضافة إلى محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر، وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، وسط تواجد رجال الأمن في الشوارع والميادين.

القاهرة الجيزة السيولة المرورية رجال الامن مدينة نصر ميدان التحرير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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