بسبب أعمال المترو.. غلق كلى لشارع الهرم من شارع فاطمة رشدى

أعلنت مرور الجيزة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة واللافتات التي تشير إلى التحويلات المرورية لقائدي السيارات، وذلك بسبب غلق كلي لشارع الهرم.

يأتي ذلك بداية من أمام شارع فاطمة رشدي حتى ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني، بطول 500م لتنفيذ محطة مترو أنفاق المساحة ضمن الخط الرابع للمشروع.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة، والتي قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.