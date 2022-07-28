الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحباط بيع 20 ألف لتر بنزين وسولار فى السوق السوداء بالقاهرة

بنزين وسولار في السوق
بنزين وسولار في السوق السوداء
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أحبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة محاولة صاحب محطة لتموين السيارات بيع 20 ألف لتر مواد بترولية "بنزين - سولار" في السوق السوداء بمحافظة القاهرة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، بحوزته 20 ألف لتر مواد بترولية – "بنزين – سولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة) بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إدارة مباحث التموين القاهرة بنزين بيع 20 ألف لتر صاحب محطة النيابة

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