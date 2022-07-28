إحباط بيع 20 ألف لتر بنزين وسولار فى السوق السوداء بالقاهرة

أحبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة محاولة صاحب محطة لتموين السيارات بيع 20 ألف لتر مواد بترولية "بنزين - سولار" في السوق السوداء بمحافظة القاهرة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، بحوزته 20 ألف لتر مواد بترولية – "بنزين – سولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة) بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.