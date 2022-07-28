الخميس 28 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

السجن 12 سنة لرئيس حى الموسكى السابق بتهمة الاعتداء على ضابط

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، رئيس حى الموسكى السابق وموظفا بالحبس لمدة 12 سنة بتهمة الاعتداء بالضرب على ضابط والبلطجة واقتحام شقته.

وكانت نيابة مدينة نصر قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة التعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة كانت بتلقى شرطة النجدة بلاغًا من ضابط أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من مجموعة من الأشخاص استقطبهم رئيس حى الموسكى بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وبعد القبض عليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة البلطجة واقتحام مسكن، والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.

محكمة جنح مدينة نصر رئيس حى الموسكى موظف الحبس الاعتداء بالضرب ضابط البلطجة

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