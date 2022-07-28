الخميس 28 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

أهم التوصيات لختام المؤتمر العشرين لأجهزة الجوازات والهجرة

ختتام المؤتمر العشرون
ختتام المؤتمر العشرون لأجهزة الجوزات
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اختتم المؤتمر العربي العشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه الأجهزة في الدول العربية.

كان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات وممثليهم في الدول العربية، فضلًا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقد ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها: المستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، وإنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، ودليل عربي تقييمي للأجهزة المستخدمة في كشف جوازات ووثائق السفر والهوية المزورة، وخطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وخطة العمل الإقليمية العربية حول الانتماء والهوية القانونية.

وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء الاهتمام بتضمين الخصائص الحيوية في وثائق السفر باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية في مكافحة تزوير هذه الوثائق، وإيلاء مزيد من الاهتمام للأجهزة المستخدمة في كشف تزوير الوثائق المختلفة، والعمل على اقتناء كل جديد منها، حسب الإمكانيات المتاحة، وطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء لدراسة إنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، مع مراعاة الجوانب القانونية والتقنية، وحماية المعطيات الشخصية، وحث الدول الأعضاء على الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتاحة في مجال مواجهة تزوير وثائق السفر.

المؤتمر العربي أجهزة الهجرة والجوازات التوصيات الهامة مجلس وزراء الداخلية العرب الأمانة العامة تزوير الوثائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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