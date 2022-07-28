الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

كثافات مرورية على «الدائري والزراعي» في القليوبية

كثافات مرورية على
كثافات مرورية على الزراعي
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شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية» بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية، فيما يكثف مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

الطريق الدائري الطريق الزراعي محافظة القليوبية كثافات مرورية

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وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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