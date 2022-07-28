الخميس 28 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

رئيس كوريا الشمالية: أى مغامرات خطيرة من كوريا الجنوبية ستدفعنا لتدمير جيشها

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
ads

هدد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتدمير جيش جارته الجنوبية وسلطتها بحال قامت سيئول بـ"مغامرات خطيرة".

 

وقال كيم خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية: "نحذرحكومة كوريا الجنوبية بأننا سندمر جيشها إذا قامت بأي مغامرات خطيرة". 

 

وأضاف: "إذا كان النظام الكوري الجنوبي وأفراد العصابات العسكرية يفكرون في أخذنا عسكريا ويعتقدون أنهم قادرون على تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي على أساس وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فهم مخطئون".

 

وتابع أن بيونغ يانغ "مستعدة تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.

 

وكانت كوريا الشمالية حذرت من أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تحديات أمنية غير مسبوقة إذا لم يوقفا حملتهما العدائية ضدها، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة.

 

وقال تشوي جين، نائب المدير العام لمعهد نزع السلاح والسلام، وهو مركز أبحاث تديره وزارة خارجية كوريا الشمالية، لوكالة "أسوشيتد برس": "إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية معنا، فسيواجهون عدم استقرار غير مسبوق من الناحية الأمنية".

 

ورأى أن التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيئول هذا العام تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب، متهما مسئولين أمريكيين وكوريين جنوبيين بالتخطيط لمناقشة نشر أصول استراتيجية نووية أمريكية خلال تدريب مشترك آخر من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

الأكثر قراءة

« القايمة سقطت».. مشاركة تثير جدلا بشأن «المنقولات الزوجية» على مواقع التواصل الاجتماعي

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022.. وموعد ظهور النتيجة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المتحدة للخدمات الإعلامية.. وإبراز الإنجازات القومية

حسين دعسة

الاتحاد الأوروبى.. ومقترحات «بوريل»: إيران لن توافق على الاتفاق النووى

د.كريمة الحفناوى

التغيرات المناخية.. وقطاع الزراعة

عبد الرحيم طايع

البشر العدميون واستعجال نهاية العالم

كريم فرغلى

السينما التاريخية .. عودة الفيلم الضال

خالد عكاشة

تهديد خطر الإرهاب لا يزال مرتفعًا ويتصاعد

مدحت بشاى

في ذكري رحيل المبدع فاروق الفيشاوي

ماجد حبته

التعاون المصرى الهندى

صور

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

سر نشر الجيش الإسرائيلى «إحداثيات خريطة»: رسالة خفية ووثائق من غزة (شاهد)

وفد إسرائيلى يتوجه إلى روسيا وسط خلافات بشأن الوكالة اليهودية للهجرة

المياه واتفاقية السلام.. ماذا حدث في اجتماع رئيس وزراء إسرائيل وملك الأردن؟