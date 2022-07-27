العثور على جثة مواطن داخل منزله بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، على جثة مواطن داخل منزله في مركز بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول "أحمد. ح" جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أقر بأنه لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار، لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4709 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2022.