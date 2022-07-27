«الهيروين» يقود عاطلين للسجن المشدد 15 سنة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط، لإدانتهما فى حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية ليوم 1 من شهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بضبط ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس من ضبط "السيد، م، ال، م"، و" محمد، أحمد، ع"، عاطلين مقيمين دائرة القسم، بحوزة الأول 3 قطع حجرية أسطوانية الشكل تحوي مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بحوزة الثاني سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقتين من ذات العيار.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم العرض على النيابة العامة، التى قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.