الأربعاء 27 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

أول أغسطس.. موعد المقابلات الشخصية لوظيفة معاون نيابة إدارية

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية
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أعلنت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، عن مواعيد مقابلات المُتقدمين؛ لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 من كليات حقوق جامعات الإسكندرية والفيوم وأسيوط وبني سويف والمنيا، يوم الإثنين المقبل الموافق 1 أغسطس 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتكون المقابلات في مقر النيابة الادارية بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتابع البيان التوضيحي أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي:- 

- التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- التأكيد علي حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.
- التأكيد علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.

هيئة النيابة الإدارية وظيفة شغل كليات حقوق جامعات الاسكندرية السادس من أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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