الثلاثاء 26 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بروتوكول تعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية و«الثقافة» لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب

جريدة الدستور
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وقعت وزارة الثقافة، بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتضمن العرض التليفزيوني لمسرحيات الدولة، وكذلك الحفلات والفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، إضافة إلى أنشطة الوزارة في المحافظات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تقوم به وزارة الثقافة لدعم الفن الراقي، وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب.

ووفقًا لبروتوكول التعاون، تستعين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أعمالها الفنية بمواهب شابة من مسارح الدولة، وأيضًا عمل الدعاية اللازمة عبر وسائل المتحدة الإعلامية لهذه العروض لتشجيع الجمهور على حضورها.


ومن المقرر أن يشرف فنيًا على النقل التليفزيوني لمسرحيات الدولة والحفلات والفعاليات المخرج الكبير محمد فاضل.

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