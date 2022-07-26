الثلاثاء 26 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الحشيش» يُسقط عاطلًا فى قبضة الأمن بشبرا الخيمة

الحشيش
الحشيش
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط عاطل، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، باتخاذ دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة "الحشيش"، وحيازة سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط "بسام ع ع"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 5 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن القليوبية المواد المخدرة الحشيش شبرا الخيمة الاتجار

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