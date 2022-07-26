الثلاثاء 26 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

البندقية بـ20 ألف جنيه.. اعترافات تجار السلاح في المرج

السلاح
السلاح
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أدلى عاطلان متهمان بحيازة أسلحة نارية وذخائر باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات.

وقال المتهمان إنهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في حيازة الأسلحة النارية الغير مرخصة، وبيعها لزبائنهم محددين سعر كل قطعة، في إشارة إلى أنهما يبعيان البندقية الآلي بـ 20 ألف جنيه، وفرد الخرطوش بـ 6 ألف جنيه، والطلقة النارية بـ 20 جنيهًا.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما طبنجة و2 خزينة خاصة بها، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حيازة أسلحة نارية اعترافات تفصيلية نيابة المرج المرج مباحث القاهرة

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