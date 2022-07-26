الثلاثاء 26 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يقترب من 19 جنيها.. سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

سعر الدولار فى البنوك
سعر الدولار فى البنوك اليوم
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سعر الدولار الأمريكي وتحركه في التداول بالبيع والشراء سواء كان في زيادة أو انخفاض يؤثر على أسعار السلع والخدمات، لا سيما المستورد منها، من هنا يتابع المستثمرون تغير سعر الدولار بشكل لحظي لمعرفة واتخاذ القرارات الشرائية فيما يخص الاستيراد والتصدير، وهو ما بات محسوبًا بشكل دقيق مع الأزمة العالمية التي يشهدها السوق جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت فبراير الماضي ولا زالت تلقى بظلالها على اقتصاديات العالم كلها.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022

الجدير بالذكر، أن سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري في بعض البنوك من الـ 19 جنيهًا ليقف ما بين 18.87 وحتى 18.97 جنيهًا في سعر الشراء، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية في بداية المعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية صباح الثلاثاء، وعدد من شركات الصرافة بالسوق المحلية، وبحسب ما يذكر البنك المركزي المصري من تحديثات لأسعار سوق الصرف، ويقدم موقع "الدستور" خدمة يومية لقرائه بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 26 يوليو 

حافظ سعر الدولار أمام الجنيه، على 18.89 للشراء، و18.95 للبيع، في البنك الأهلي المصري.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 24 يوليو 2022 فى البنوك

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم الثلاثاء 26 يوليو

كما استقر سعر الدولار في بنك مصر، عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الثلاثاء 26 يوليو

ولم يتغير  سعر الدولار  أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB»؛  إذ استقر عند 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد  اليوم الثلاثاء 26 يوليو

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك المصرف المتحد، 18.89 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 26 يوليو

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء 26 يوليو

بلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم الثلاثاء 26 يوليو

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري QNB اليوم الثلاثاء 26 يوليو

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB نحو 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 26 يوليو

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، إلى 18.87 للشراء،و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك إيجي بنك EGBANK اليوم الثلاثاء 26 يوليو

في بنك إيجي بنك EGBANK، بلغ سعر الدولار، 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم الثلاثاء 26 يوليو

أما في بنك الكويت الوطني NBK، فبلغ سعر الدولار  مقابل الجنيه، 18.87 للشراء، 18.97 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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