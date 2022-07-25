إخماد حريق شب داخل مطعم بالمنيا

نجحت قوات الحماية المدنية فى المنيا فى السيطرة على حريق داخل مطعم بمدينة ملوى جنوب المحافظة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى بمدينة ملوى، جنوب محافظة المنيا، وتم الدفع بعدد من سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم السيطرة عليه، دون إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات المادية، وتباشر النيابة العامة التحقيق والتصرف.