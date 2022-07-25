الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى: مقتل واصابة 18 جنديًا فى «خروقات للحوثيين»

الجيش اليمني
الجيش اليمني
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أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، الإثنين، تسجيل 288 خرقاً للهدنة الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة، خلال اليومين الماضيين في عدد من المحافظات، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر الجيش وإصابة 15 آخرين. 

وقال الجيش في بيان له، إن "ميليشيا الحوثي ارتكبت 288 خرقاً للهدنة الأممية العسكرية والإنسانية خلال يومين، في جبهات محافظات الحديدة(غرباً) وتعز (جنوب غرب) وأبين والضالع (جنوباً) وحجة وصعدة (شمالاً) والجوف ومأرب (شرقي البلاد)". 

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش "أحبطت أكثر من ثلاث محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب حجة، ومحاولة تسلل باتجاه مواقع في جبهة حلحل لودر بمحور أبين، وأجبرت العناصر الحوثية المتسللة على الفرار".

وتنوعت بقية الخروقات، وفقاً للبيان "بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة والطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد ثلاثة من رجال الجيش وإصابة 15 آخرين".

وأفاد البيان بأن القصف المدفعي الحوثي "طال الأحياء السكنية في حي الروضة بمدينة تعز ونتج عنها إصابة 11 طفلاً".

واستطرد بالقول "أقدمت الميليشيا على استحداث قناصة ومواقع ومرابض مدفعية في الجبهات المحيطة بمدينة تعز وجبهات أخرى متفرقة، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات".

ومنذ بدء سريان الهدنة الإنسانية في أبريل الماضي، تتبادل أطراف الصراع الاتهامات بشأن ارتكاب خروقات في محاولة لعرقلة تنفيذها.

ومن المقرر انتهاء الهدنة في 2 أغسطس المقبل، في حال رفضت الأطراف (الحوثيين والحكومة) دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، تمديد الهدنة أشهر إضافية. 

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