الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام: مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بكندا والشرطة ترفع درجة الاستعداد

حوادث إطلاق نار
حوادث إطلاق نار
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ لوقوع عدة حوادث إطلاق نار في مدينة لانجلي، وطالبت السكان بالبقاء في حالة تأهب والابتعاد عن منطقة الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية لهيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) إن عدة أشخاص لاقوا حتفهم، لكنه لم يحدد عددهم.

وكان الضحايا من المشردين، وتعتقد الشرطة بأن الهجوم كان يستهدف أشخاصا بأعينهم، بحسب (سي.بي.سي).
ولم ترد الشرطة حتى الآن على مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني تطلب التعقيب.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس، إنما لا يقل عن 7 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في منتزه الأحد، بينما لا يزال منفذ الهجوم طليقًا.

وأضافت الإدارة، في بيان، إن المسعفين نقلوا 4 رجال وثلاث نساء إلى مستشفيات المنطقة بعد إطلاق النار على أو قرب معرض للسيارات في منتزه "بيك بارك" في سان بيدرو، بجنوب غرب لوس أنجلوس.

وأطلقت شرطة لوس أنجلوس تحذيرًا عامًا للسكان؛ لأن الشخص الذي نفذ الهجوم لا يزال طليقًا في المدينة.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن ثلاثة من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية من بينهم رجل وامرأة في حالة حرجة، وقالت بعض المصادر غير المؤكدة، إن إطلاق النار متعلق بعصابات.

وقال البيان: "لا يوجد مصابون آخرون في الموقع"، مضيفًا أنه لم يتم بعد التأكد من ملابسات إطلاق النار، وذلك بحسب شرطة لوس أنجلوس. 

وأغلقت السلطات المنتزه بالكامل، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج، مع احتمالية أن يكون منفذ الجريمة داخل الحديقة.

إطلاق نار حالة الطوارئ الإذاعة الكندية إقليم كولومبيا حوادث إطلاق نار

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