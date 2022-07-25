3 سنوات لعاطل تعدى على شخص في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لعاطل، لاتهامه بالتعدى بالضرب على شخص باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، لخلافات الجيرة بينهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12547 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3552 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم ”أحمد م م"، عاطل، 29 سنة، وآخر سبق الحكم عليه، ضربا المجنى عليه "أحمد ع ح"، مع سبق الإصرار، بأن توجها للمكان الذى أيقنا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سنجة" وعصا خشبية، فأحدثوا إصابته المبينة بتقرير الطبيب الشرعي، والتى تخلف جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروئه منها وذلك بنسبة 10%.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم والآخر الذى صدر حكم بحقه من قبل أحرزت أداتين سنجة وعصا خشبية"، ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى بحيازتها.