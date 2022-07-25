الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتاة و3 قتلوا مسنا لسرقته بالإكراه في مدينة نصر.. تجديد حبس

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس فتاة و3 أشخاص، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل مسن لسرقته بالإكراه.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة،  قد  كشفت لغز العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته فى مدينة نصر، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة خادمة المجني عليه و3 أشخاص آخرين قتلوا المسن لسرقته بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة بعقار، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وجود جثة لشخص متعفنة داخل غرفته.

- نتائج التحريات

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة خادمة المجني عليه نظرا لعملها باحتفاظه بمبالغ مالية، و استعانت بـ3 أشخاص واتفقوا على سرقته بالإكراه،  وقامت بفتح الباب للمتهمين ودخلوا وقيدوا المجنى عليه وتعدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بتشغيل جهاز التكييف على جثته لعدم انبعاث رائحة كريهة ثم قاموا بسرقته وفروا هاربين، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم.

قاضي المعارضات محكمة مدينة نصر حبس فتاة قتل مسن جثة مسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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