الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبطت بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها فى المنوفية

حبس
حبس
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قرر كريم حشيش وكيل النيابة العامة في منوف، برئاسة المستشار محمد أبوخضرة رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط بحوزته 230 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 230 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد عبدالقوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب عمر شعير معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بمدينة منوف وبحوزته 230 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة منوف المنوفية حبس عاطل هيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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