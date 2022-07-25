الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بـ«صحراوى البحيرة»

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أصيب 14 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون، بالطريق الصحراوي في البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 14 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الضبعة الدولي، نطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، تحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث. 

حادث انقلاب سيارة وادى النطرون البحيرة

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