الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بالطريق الإقليمى اتجاه العين السخنة

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس
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أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بالطريق الدائرى الإقليمي اتجاه العين السخنة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة منها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بسبب انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمي، بالقرب من بوابة الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه العين السخنة، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث إلى المكان وتبين انقلاب أتوبيس وإصابة كل من آلاء بدر حسين محمد، 20 سنة، مقيمة بسوهاج، كسر مفتوح بالذراع اليسرى واشتباه كسر بالعمود الفقري، وميرا مدحت فلتئوي حبيب، 21 سنة، سوهاج، سحاجات وكدمات متفرقه بالجسم، يوسف محمود عبدالغني سيد، 23 سنة، سوهاج.

كما أصيب هشام خالد عبد الجواد، 22 سنة، أسيوط، سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد حنفي محمود، 27 سنة، سائق الأتوبيس، اليندا أشرف، 22 سنة، أسيوط، جرح قطعي اليد اليمنى، «م. ف»، 21 سنة، بتر بالذراع اليسرى، وجرح بفروة الرأس، وتم نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

انقلاب أتوبيس الطريق الدائري الدائري الإقليمي العين السخنة

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وائل لطفي

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