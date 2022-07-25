الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سرقة فلكلور أم ملكيات أفراد.. وقائع السطو على إبداع أهل الصعيد

الشيخ أحمد برين
الشيخ أحمد برين
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أعاد اتهام عادل صابر للفنان أكرم حسني بسرقة رباعيته، التي غناها محمد منير في أغنيته الأخيرة، وقائع السطو على أهل الصعيد، وهو الأمر الذي يتكرر كل فترة، خاصة وأن ما يقوله أهل الصعيد فنا شفهيا لا يهتمون بتوثيقه، ومن هنا كان الخلط بين الفلكلور وملكيات الأفراد من كلمات وأشعار، فما يقوله أحمد برين هو ارتجال على المسرح، وليس من الفلكلور في شيء، وإن كان قد ضمن أشعاره مذاهب من الفلكلور بنى عليها أشعاره، وفي هذا التقرير نرصد أهم سرقات المطربين، وغيرهم لأهل الجنوب من الشعراء والمطربين.

هشام الجخ وعبد الستار سليم

هي القضية الأشهر، والتي وصلت للمحاكم، حين اتهم الشاعر عبد الستار سليم الشاعر هشام الجخ بسرقة أشعاره، وكان عبد الستار سليم قد نشر ديوانا تحت عنوان "واو عبد الستار سليم" في الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1995، وطرح الديوان وكان يباع بـ "35" قرشأ فقط، وفوجئ بعدها عبدالستار سليم بسرقة هشام الجخ له فرفع ضده دعوى بالسرقة.

 وعلى إثر هذا الأمر غرّمت محكمة جنح مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار وائل رضوان، الشاعر هشام الجخ، 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالاستيلاء على بعض الأبيات الشعرية من ديوان «الواو» للشاعر عبد الستار سليم، وألزمت المحكمة «الجخ» بنشر الحكم في جريدتي «الأخبار والجمهورية» على نفقته الخاصة.

الفنان مصطفى كامل و"عيني رأت سرب غزلان"

لم تتوقف سرقة عبد الستار سليم عند هشام الجخ، ولكنها امتدت للفنان مصطفى كامل، والذي غنى "عيني على عيني" من ألبوم "أقوى من الأيام" وضمن الأغنية مربعا يقول فيه :

عيني ﺭﺃﺕ ﺳﺮﺏ غزلان.. ﻓﻴﻬﻢ ﻏﺰﺍﻟة شريدة

ﺃﻧﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻟﻤﺎ ﺃﺗﻨﻐﺰ ﻻﻥ.. ﺷﺎﻭﺭ ﻭﻗﺎﻟﻲ ﺷﺎﺭﻱ ﺩﻩ

وهذا المربع ليس من الفلكلور، وإنما ينتمي للشاعر عبد الستار سليم أيضًا -بحسب قول الشاعر.

وائل الفشني والشيخ أحمد برين

غنى وائل الفنشي تتر مسلسل “واحة الغروب” والذي قال فيه:

سافر حبيبي وداخلي يودعني

بكى وبكل المحارم وأنا قلت إيه يعني

والله فراق الحبايب مر يوجعني

أما كلمات الشيخ أحمد برين، والتي غناها في ألبوم التحدي بينه وبين المطرب محمد العجوز، والتي يقول فيها:

سافر حبيبي وداخلي يودعني

بكى وبل المحارم قلت ليه يعني

انا قلت ده فراق ياخي ولا جلع يعني

قالي انت داري بالفرقة وما فيها

والله فراق الحبايب مر يوجعني

وانتشر التتر وظهر علي برين نجل الشيخ أحمد برين ليقول إن كلمات والده ليست من التراث، وأنها ملكية خاصة له ارتجلها مع العجوز في ألبوم "فرش وغطا"، وعاد “الفشني” ليقول في تصريحات إعلامية بحسب ما كتب في المواقع، وقال إن “كلمات التتر تنتمي للشيخ أحمد برين”.

هشام الجخ عبد الستار سليم الفنان مصطفى كامل عيني رأت سرب غزلان وائل الفشني الشيخ احمد برين

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وائل لطفي

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