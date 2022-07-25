الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أمنية مكثفة لكشف لغز جثة «مسن الوايلى»

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن أمام أحد المستشفيات بمنطقة الوايلي.

وطلب النيابة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمستشفى والمحال المجاورة لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على تفاصيل الوفاة.

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة أمام أحد المستشفيات بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «محمد.م»، 67 سنة.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو جثة المُسن من ثمة إصابات ظاهرية، وبالفحص تبين العثور على متعلقات المتوفي وهي عبارة عن بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وكذلك هاتف محمول وحافظة نقوده، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

القاهرة جثة مسن الوايلي الطب الشرعي قسم شرطة الوايلي

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وائل لطفي

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