الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين فى تصادم 3 سيارات بقنا

حادث تصادم
حادث تصادم
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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، أعلى كوبرى دندرة العلوى، ما أسفر عن عدد من الإصابات.

وتبين أن سيارة ملاكي كانت ضمن موكب عرس، اصطدمت بسيارة نقل كبير وسيارة نقل صغير، ما أدى إلى تهشم السيارة الملاكى، وإصابة جميع ركابها، نتيجة تهور سائق الملاكى والمشاركين فى موكب العرس.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث بكوبرى دندرة العلوي، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف وتسيير حركة المرور، وجرى نقل السيارات من على الكوبرى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم موكب عرس كوبرى دندرة العلوى مدينة قنا امن قنا اللواء مسعد أبو سكين

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وائل لطفي

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