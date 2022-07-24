الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

حادث مروري
حادث مروري
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أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكى واشتعال النيران بها بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من مطلع محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت أجهزة الأمن بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مركز شرطة سمالوط شرق، يتضمن انقلاب سيارة ملاكى، واشتعال النيران بها بالقرب من محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين من الفحص انقلاب السيارة رقم "972 ن ب و"، بمدخل البستان بالقرب من محور سمالوط، إثر انفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله فى السيطرة عليها.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجى وتراوحت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم واشتباه الارتجاج.

حركة المرور محافظة المنيا سيارات الإسعاف الحركة المرورية حادث مرورى الطريق الصحراوي اجهزة الامن اشتعال النيران

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