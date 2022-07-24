الأحد 24 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

حريق نشب في مزرعة
حريق نشب في مزرعة نخيل بالوادي الجديد
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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق نشب فى مزرعة نخيل على مساحة 4 أفدنة بمركز الخارجة دون أن يتسبب الحريق في وفيات أو إصابات.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد بنشوب حريق فى مزرعة نخيل بمدينة الخارجة وتبين نشوب حريق بمزرعة نخيل على مساحة 4 أفدنة بزمام بئر 17 خلف محطة القطار جنوب مدينة الخارجة.

وتبين من الفحص أن الحريق تسبب في تفحم أكثر من 200 نخلة تقريبًا، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأراضي المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيارات الإطفاء النيابة العامة قوات الحماية المدنية حريق ضخم الدفع بسيارات الإطفاء مدير أمن الوادي دون خسائر بشرية

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