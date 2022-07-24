«حوارنا مع الرئيس السيسى بناء».. 10 قضايا تطرق إليها «لافروف» خلال زيارته

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وذلك بحضور ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وجيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، وماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسي، كما حضر سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن “لافروف” نقل للرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر، في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً.

كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعياً لتسوية الأزمة الأوكرانية، وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل وزراء الخارجية المعنيين.

ووجّه "لافروف" عدة رسائل خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

“لافروف” وصف الحوار مع الرئيس بالبنّاء

قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، إنه أجرى حوارًا بناءً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن رضاه عن مستوى العلاقات بين مصر وروسيا الاتحادية، مؤكدًا أن العلاقات تتقدم بشكل كبير بين القاهرة وموسكو، موضحا أن هناك اتفاقا حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

مصر تؤكد على الحل السياسي لأزمة أوكرانيا

أضاف وزير خارجية روسيا أن مصر أكدت على ضرورة الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو يهمها في المقام الأول توفير الحقوق القانونية للشعوب الروسية في هذه المنطقة وضمان الأمن، موضحا أن بلاده قامت بإجراءات مشتركة لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري في المنطقة، لافتاً إلى أنه تم التطرق للتعاون بين روسيا والجامعة العربية، حيث تسببت الجائحة في عدم إجراء لقاءات مباشرة.

قمة إفريقية روسية قريبًا

أكد لافروف أن القمة الإفريقية – الروسية ستجري في القريب العاجل وتحديدا منتصف العام القادم، مرحبا بكافة المبادرات من الجانب المصري للانضمام لمبادرة شنجهاي، مشيرًا إلى أن مصر ستشارك في اجتماع بريكس خلال الاجتماع الذي يجري التحضير له.

الميزان التجاري بين البلدين ازداد

أوضح "لافروف" في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير شكري أن هناك تطورا بناء في العلاقات بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن منتدى بطرسبورج الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهمًا، مؤكدًا أن الميزان التجاري زاد بين البلدين إلى حوالي 4 مليارات دولارات، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة بين القاهرة موسكو والتي ستعقد في القاهرة قريبًا تم الاعداد لها جيدا لاتخاذ كافة الإجراءات لزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا في كافة المجالات.

الصبة الأولى لمحطة الضبعة

أشار وزير خارجية روسيا إلى أن مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية تم عمل الصبة الأولى، موضحا أنه يجري حوار مع القاهرة بشكل بناء في التعاون الاقتصادي والصناعي وهناك صفقة كبيرة لتوريد عربات سكك حديدية لمصر بالتعاون مع المجر، مؤكدا أن شركات النفط والغاز الروسية تعمل في مصر.

تفاهم مشترك حول الأزمة العالمية

وتطرق وزير خارجية روسيا إلى اهتمام بلاده بالوفاء بكافة الالتزامات، مشيرا للاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى وجود تفاهم مشترك حول الأزمة العالمية وهناك تبادل كبير بين القاهرة وموسكو لكن جائحة كورونا أثرت على ذلك.

العقوبات تعوق تطوير علاقات روسية مع إفريقيا

أوضح أن العقوبات المفروضة على روسيا تعوق تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أنه تم توقيع اتفاق لتصدير الحبوب في إسطنبول لإزالة كافة العوائق أمام الناقلات الروسية إلى العالم، مؤكدًا أن التعاون في مجال اللقاحات كبير للغاية.

تصنيع لقاح جديد

أكد “لافروف” أنه تم التباحث حول مشروع تصنيع لقاح جديد يكون فعال أمام متحورات كورونا، وكذلك جدري القردة، مشيرا لوجود تعاون كبير بين وزارتي الصحة بين البلدين بشكل كبير، موضحًا أنه تم التطرق للدور المصري في إفريقيا بشكل عام وشمال إفريقيا بشكل خاص.

إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي

شدد “لافروف” على ضرورة إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط والعمل على حل القضية الفلسطينية بوساطة مصرية، مؤكدًا ضرورة إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

تسوية الوضع في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي ضرورة دعم الأمم المتحدة لتسوية الأوضاع في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية دعم البعثة الأممية في ليبيا، وأن تتم تلك المساعي أمام المظلة الدولية ويجب أن تدعى كافة الأطراف للمشاركة في الحل.

سوريا تقرر مصيرها

حول سوريا، شدد وزير خارجية روسيا أهمية حق الشعب السوري في إقرار مصيره واحترام سيادة سوريا، مشيرًا إلى الاجتماعات التي جرت مؤخرا لبحث تسوية الأزمة السورية، مشددًا على أهمية أن يدعم المجتمع الدولي الحل في سوريا والحفاظ على وحدة وسيادة البلاد، داعية لضرورة أن يكون هناك دور عربي لحل أزمة سوريا.