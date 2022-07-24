«استخدام طارئ للقاح».. ماذا قالت الصحة العالمية عن جدرى القرود بعد إعلان الطوارئ؟

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم الأحد، إن لجنة الطوارئ قررت أن «جدري القرود» يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا وذلك نتيجة انتشار الفيروس، حيث استمر المرض في الانتشار، وهناك الآن أكثر من 16 ألف حالة تم الإبلاغ عنها في 75 دولة وإقليما، و5 وفيات، مضيفًا: قبل شهر دعوت لجنة الطوارئ للاجتماع بموجب اللوائح الصحية الدولية لتقييم ما إذا كان تفشي «جدري القرود» في بلدان متعددة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا أم لا.

وعلى الفور، بعد تصنيفه كحالة طوارئ صحية عامة، سرعان ما ازدادت عمليات البحث عن «جدري القرود» وماذا قالت منظمة الصحة العالمية عنه.

«ضرورة وجود بيانات سريرية»

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس إنه يجب بذل كل الجهود لاستخدام العلاجات والعوامل المضادة للفيروسات الموجودة أو الجديدة لعلاج حالات «جدري القرود» في إطار دراسات الفعالية السريرية، باستخدام طرق تصميم موحدة وأدوات جمع البيانات السريرية ونتائج النتائج، لزيادة توليد الأدلة بسرعة على الفاعلية والسلامة.

«الاستخدام الطارئ للقاحات»

وأضاف "تيدروس" أنه عندما يتعذر استخدام اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات لجدري القرود في سياق إطار عمل بحثي تعاوني، يمكن النظر في استخدامها بموجب بروتوكولات الوصول الموسع، مثل الاستخدام الطارئ الخاضع للمراقبة للتدخلات الاستقصائية وغير المسجلة، في ظل ظروف معينة.

«الاتصال الدولى بمن ظهرت عليه الأعراض»

وأضاف "تيدروس" أنه يجب تسهيل تتبع الاتصال الدولي فيما يتعلق بالأفراد الذين ظهرت عليهم علامات وأعراض متوافقة مع عدوى فيروس جدري القرود أثناء السفر أو عند العودة، بالإضافة إلى توفير مواد الاتصال عند نقاط الدخول بشأن العلامات والأعراض المتوافقة مع جدرى القرود، والوقاية من العدوى ومكافحتها وكيفية طلب الرعاية الطبية.

«تعاون المصنعين مع منظمة الصحة العالمية»

وقال "تيدروس" إنه يجب على الدول الأطراف والمصنعين العمل مع منظمة الصحة العالمية لضمان توفير التشخيصات واللقاحات والعلاجات وغيرها من الإمدادات الضرورية بناءً على احتياجات الصحة العامة والتضامن، وبتكلفة معقولة للبلدان التي هي في أمسّ الحاجة إليها لدعم الجهود المبذولة لوقف انتشار المرض.

«تسريع تطوير اللقاح»

وقال المدير العام للمنظمة إن إعلان حالة الطوارئ سيساعد في تسريع تطوير اللقاحات وتنفيذ الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.

«احذروا من الاتصال الجسدى الوثيق»

وأضاف، في حديث صحفي، أن «جدري القرود» انتشر بسرعة، مشيرا إلى أن هذا الفيروس، الذي لا يهدد الحياة في العادة، ينتشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق.