السبت 23 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 شبكات هوائية لإعادة بث القنوات المشفرة فى محافظات الدلتا

حملة أمنية
حملة أمنية
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تمكنت مباحث المصنفات بوسط الدلتا، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، من ضبط 3 شبكات للبث اللاسلكي لفك شفرات القنوات الفضائية وبثها عبر ثلاثة ترددات خاصة بالمتهمين بطول ٥٠ كم دائري بمحافظات الدلتا.

البداية بتلقي معلومات عن إنشاء شبكات هوائية بالمخالفة للقانون والتربح منها دون وجه حق، تم تشكيل فريق بحث وعمل لتحديد مكان الشبكات والتعامل معها في ضوء المعلومات التي توافرت.

وتم استهداف مقر الشبكات الهوائية بدوائر أقسام شرطة منية النصر والستاموني ومركز المنصورة، وبالتفتيش في حضور المتهمين تم العثور على أجهزة موديلوتر تستخدم لتخليق الترددات، وأجهزة دفع إشارة، وأنتينات للبث الهوائي محلية الصنع، وأجهزة استقبال إشارة، وأجهزة فك الشفرات، وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة هاتف محمول تخص المتهمين، وبفحصهم تبيَّن وجود آثار ودلائل تبين نشاطهم غير القانوني.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بهدف التربح المادي، وأنهم يقومون ببيع الخدمة نظير مبالغ مالية.

مباحث المصنفات الأمن الوطني أمن الدقهلية شبكات التربح المادى

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وائل لطفي

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