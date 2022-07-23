السبت 23 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 23 آخرين في حادث طريق السويس

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث تصادم بين أتوبيس يستقله عدد من العمال وسيارة نقل بطريق السويس، اليوم السبت، أدى إلى مصرع شخص وإصابة 23 آخرون.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق السويس، صباح اليوم السبت، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة، وقوع حادث تصادم بين أتوبيس يستقله عدد من العمال، وبين سيارة نقل، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 آخرون.

وجرى نقل الضحايا على المستشفيات القريبة لإسعاف المصابين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، والتحفظ على السائق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم سيارة نقل أتوبيس الضحايا غرفة النجدة

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