الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الأمريكية: مسلح يقتل 3 فى متنزه ولاية آيوا

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن أن مسلحًا قتل 3 أشخاص بمتنزه ولاية آيوا قبل أن يلقى مصرعه، وذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وارتفعت أعداد الحوادث اليومية وجرائم العنف في الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل تصاعدي، مما يؤدي إلى حالة من الخوف والقلق بين المواطنين.

وفي وقت سابق، لقى ضباط أمريكيون كانوا على متن طائرة هليكوبتر تابعة لقسم الشرطة مصرعهم في أعقاب حادث تحطم ليلة السبت بالقرب من لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو، وفقًا لقسم شرطة مقاطعة برناليلو.

وقال مسئولون إن ثلاثة أعضاء من مكتب عمدة مقاطعة برناليلو وعضوًا في إدارة إطفاء مقاطعة برناليلو كانوا في المروحية المعروفة باسم مترو 2 وقت تحطمها.

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