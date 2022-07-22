الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته 5 كيلو حشيش فى الوراق

حشيش
حشيش
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس أحد العناصر الإجرامية بمنطقة الوراق، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "مخدر الحشيش"، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها. 

تبين من التحريات أن المتهم عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة يتاجر في المواد المخدرة  مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهم عقب ضبطه بـ 5 كيلو من مخدر الحشيش، بأنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، ليتولى ترويجها بعد التواصل مع عملائه هاتفيا، وذكر أنه كان يستعد لترويج المضبوطات إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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