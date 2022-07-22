الجمعة 22 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الرئيس الأوكرانى: سنوقع اتفاق تصدير القمح مع الأمم المتحدة وتركيا فقط

تصدير القمح
تصدير القمح
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قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستوقع اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ المحاصرة على البحر الأسود، مع الأمم المتحدة وتركيا "فقط".

وأضاف "بودولياك" في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"،  "أوكرانيا لن توقع أي اتفاقيات مع روسيا"، مشيرًا إلى أن بلاده ستوقع الاتفاق مع تركيا والأمم المتحدة، فقط.
 وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني، أن روسيا ستوقع اتفاقية مماثلة مع تركيا والأمم المتحدة، كما استبعد بشكل قاطع مشاركة سفن روسية في تصدير الحبوب أو وجود ممثلين لموسكو في الموانئ الأوكرانية.

وشدد "بودولياك" على أنه سيكون هناك رد عسكري فوري حال وقوع استفزازات، منوهًا إلى أن مجموعات مشتركة ستتولى جميع عمليات التفتيش في المياه التركية، إذا لزم الأمر، ولم يذكر مستشار الرئيس الأوكراني أية تفاصيل عن ماهية تشكيل هذه المجموعات. 

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قد أعلن في وقت سابق، اليوم، عن أن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق مع أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للسماح بمرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مؤكدًا أن موسكو لن تأخذ خطواتها على عجل في هذا الأمر.

وأكد بيسكوف في تصريحات لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سافر إلى تركيا لتوقيع الاتفاق، مشددًا على أهمية الإفراج عن الحبوب الأوكرانية للأسواق العالمية.


وتشير تقارير إعلامية روسية إلى أن هناك نحو 25 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب.

ميخايلو بودولياك فولدويمير زيلينسكي تصدير الحبوب البحر الأسود الامم المتحدة أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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