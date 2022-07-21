انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل مخزن بالصف

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مخزن كرتون بمنطقة الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن كرتون بمنطقة الصف، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده .