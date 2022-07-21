الخميس 21 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق محل ورد بحدائق الأهرام

جريدة الدستور
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع داخل محل ورد بحدائق الأهرام، تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كما تمت السيطرة على حريق بمخزن كارتون في الصف تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل محل ورد بحدائق الأهرام.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ2 سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي، وباجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع الثروة المعدنية حدائق الأهرام البوابة الأولى. 

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية الجيزة حريق إخماد حريق حدائق الأهرام

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