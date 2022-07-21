الخميس 21 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 في اصطدام سيارة بحاجز خرساني بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية
ads

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارة كانوا يستقلونها بحاجز خرساني على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.

و تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بحاجز خرساني على محور30 يونيو طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية. 

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من إيمان محمد الصادق 27 عاما، مقيمة في العاشر من رمضان محافظة الشرقية مصابة بكدمات بالجسم، وكريم محمد هلال 15عاما مقيم في نفس العنوان مصابا بكدمات بالجسم، وإيمان محمد امام 41 عاما، مقيمة الشرقية مصابة جرح متهتك بالقدم اليمنى وكدمات بالجسم، وحازم إمام محمد 11عاما، مصابا بكدمات بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا،  ويجري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تصادم تصادم سيارة حاجز خرساني محور 30 يونيو الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصرى فى المحيط الهادئ

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

محمد العسيري

لعنة شيرين عبدالوهاب

ماجد حبته

استثمار التاريخ فى صربيا

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة (2)

أحمد الصغير

ما اقترفته الدراما الدينية فى ثلاثة عقود ضد الهوية المصرية!

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

صور

مؤتمر تقديم المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟