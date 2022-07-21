إصابة 4 في اصطدام سيارة بحاجز خرساني بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارة كانوا يستقلونها بحاجز خرساني على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.

و تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بحاجز خرساني على محور30 يونيو طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من إيمان محمد الصادق 27 عاما، مقيمة في العاشر من رمضان محافظة الشرقية مصابة بكدمات بالجسم، وكريم محمد هلال 15عاما مقيم في نفس العنوان مصابا بكدمات بالجسم، وإيمان محمد امام 41 عاما، مقيمة الشرقية مصابة جرح متهتك بالقدم اليمنى وكدمات بالجسم، وحازم إمام محمد 11عاما، مصابا بكدمات بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا، ويجري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.