الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مسئول مخبز للمحاكمة بتهمة بيع الدقیق البلدى المدعم بالسوق السوداء

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق إحالة مسئول مخبز بلدى لمحكمة الجنح بتهمة تجمیع كمیات من الدقیق البلدى المدعم لبیعھا بالسوق السوداء.

وكانت قد ضبطت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة مسئولًا عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة المرج لاستيلائه على المال العام والتصرف بالبیع في كمیة من الدقیق البلدي المدعم “استخراج %82 ” بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على 600 كيلو جرام دقیق بلدي مدعم وبمواجھته اعترف بحیازته المضبوطات بقصد الاتجار بھا بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونیة وتم حبس المتهم.

إحالة مسئول مخبز الدقیق البلدى السوق السوداء المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

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