التحفظ على طن و200 كيلو لحوم فاسدة داخل مخزن بدون ترخيص بالمرج

قررت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الأربعاء، التحفظ على طن و200 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها داخل مخزن بدون ترخيص بالمرج.

كانت قد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (1,200 طن لحوم وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.