السيطرة على حريق شقة سكنية بأسيوط

نشب حريق في شقة سكنية بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، مما تسبب في احتراق محتويات الشقة نتيجة تسرب غاز، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بعقار شارع ناشد خلف مستشفى ديروط المركزي.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف وضابط المركز، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث ملك "أسامة. م. و"، بسبب تسرب غاز داخل الشقة.

نتج عن الحريق عن احتراق محتويات الشقة دون وقوع خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة عليه قبل أن تمتد النيران إلى الشقق المجاورة.